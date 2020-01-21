Мінсоцполітики платитиме тергромадам за якісно надані послуги

Міністерство соціальної політики платитиме об'єднаним територіальним громадам за якісно надані послуги, на це у бюджеті закладено 150 млн грн.

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська сказала під час робочої поїздки до Запорізької області, де відвідала Веселівську громаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили нову бюджетну програму, яка стосується оплати за сервіси. За кожен якісно підготовлений комплект документів ми будемо платити. Є окрема бюджетна програма, вона буде запущена у 2020 році, на це передбачено 150 млн грн”, - сказала Соколовська.

Міністр соцполітики Юлія Соколовська з робочим візитом у Запорізькій області / Фото: Ольга Звонарева, Укрінформ

За її словами, така ініціатива наблизить соціальні сервіси до людей і дозволить їм значно заощадити свій час та зусилля, оскільки пункти прийому документів будуть навіть у невеликому населеному пункті, а не лише у великих містах та райцентрах, як зараз.

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“Фронт-офіси лише прийматимуть документи та видаватимуть результати обробки заявникам. При цьому опрацюванням документів займатиметься бекофіс, в який інформація направлятиметься одразу із декількох “фронтів”. Таким чином ми не лише розширимо мережу, а й оптимізуємо роботу всього механізму", - резюмувала Соколовська.

Із 700 структурних підрозділів соціального захисту населення, які покривають переважно великі населені пункти, лише 237 розташовані в ОТГ.

У Веселівській ОТГ "Соціальна громада" працює з 2018 року. Мешканці громади та жителі віддалених районів мають змогу оформити послугу соціального характеру: усі види допомог, пільг, субсидію.