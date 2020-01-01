Відсьогодні підвищуються розміри соцдопомоги для сімей з прийомними дітьми
Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook.
"З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку", - повідомила Соколовська.
Окрім того, за її словами, збільшується і розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам із 70% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.
Соколовська наголосила, що кошти на підвищення зазначених ініціатив закладені Міністерством соціальної політики у державному бюджеті на 2020 рік.