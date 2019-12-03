Зеленський підписав указ про збільшення соцдопомоги людям з інвалідністю

Усі законодавчі рішення, які нині ухвалюються швидкими темпами, мають враховувати потреби людей з інвалідністю.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Офісі Президента з представниками громадянського суспільства, які опікуються правами осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба глави держави.

«Я вважаю, що все, що зараз у цілому ухвалюється такими швидкими темпами, має враховувати потреби людей з інвалідністю. І це дуже правильно, тому що всі ми рівні. Тому я готовий дослухатися до вас як безпосередньо, так і через мого уповноваженого», – наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що незабаром виповнюється 10 років відтоді, як Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю та взяла на себе зобов’язання забезпечувати повноцінне життя людей з інвалідністю в усіх сферах.

«Ця конвенція є нашою дорожньою картою, і ми обов’язково дотримуватимемося її», – запевнив глава держави.

Зеленський на зустрічі підписав указ «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю».

За його словами, важливо, щоб підписаний указ справді працював, особливо в частині доступності інфраструктурних об'єктів, установ, транспорту.

«Він стосується соціального захисту людей з інвалідністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, до об’єктів фізичного оточення. Та найголовніше, що ми бачимо кожного дня, де це не відбувається, – до транспортної інфраструктури», – сказав Президент.

За даними ОП, учасники зустрічі обговорили низку питань, нагальних для людей з інвалідністю, зокрема питання доступності закладів охорони здоров’я. Представники громадянського суспільства звернули увагу Президента на необхідність облаштування та забезпечення доступності лікарень та інших медичних установ під час реалізації реформи охорони здоров’я.

Також учасники зустрічі зазначили, що військовослужбовці, які мають третю групу інвалідності, позбавлені можливості лікуватися у закладах Міністерства оборони. Крім того, вказувалося на необхідність державної програми з ендопротезування суглобів, забезпечення слуховими апаратами, забезпечення лікування онкохворих учасників бойових дій.

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Зазначається, що Зеленський погодився з необхідністю вирішення зазначених питань і пообіцяв сприяти цьому.