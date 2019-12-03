На засоби реабілітації для людей з інвалідністю додатково виділять 786 мільйонів

Уряд виділить додаткові 786 млн грн на технічні засоби реабілітації для людей з інвалідністю.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Facebook в Міжнародний день людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня.

“Уперше за багато років ми повністю забезпечимо потреби людей з інвалідністю у технічних засобах реабілітації (візки, протези, ортези). На це ми виділяємо додаткові 786 млн до того 1 млрд, що вже є. Ці кошти дозволять виготовити близько 250 тис. виробів для дорослих та дітей”, - зазначив Гончарук.

За його словами, регіональні управління соціального захисту отримують кошти, які не надійшли вчасно у зв'язку зі зміною процедур фінансування. “Така ситуація не є припустимою. Кошти якнайшвидше мають бути в регіонах”, - підкреслив глава уряду.

Прем’єр-міністр також звернув увагу на те, що уже з наступного тижня будь-яка людина зможе отримати безоплатну консультацію чи залишити звернення за телефоном гарячої лінії 1539.

За словами Гончарука, мета влади до кінця цього року - повністю покрити потреби людей з інвалідністю у тому, чого вони найбільше потребують без будь-якої пріоритизації та вибірковості. Паралельно уряд вивчаємо "слабкі місця" системи, щоб поступово їх усувати, додав він.

“Ціль уряду - створити комфортні умови для людей з інвалідністю, усунути бар'єри на їх шляху до самореалізації”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Він також запевнив, що гарантувати доступ до гідної освіти й робочих місць - один із важливих напрямів, над якими працює урядова команда.