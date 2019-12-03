Сьогодні - Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями

В Україні і світі 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями.

День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 році. Цього дня Асамблея закликала держави-члени ООН проводити заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію людей з особливими потребами у життя суспільства.

Такі люди досить часто бувають виключені з повноцінного життя громад. Їхня дискримінація набуває різних форм, включно з фізичними і соціальними бар’єрами.

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Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію ООН про права людей з обмеженими фізичними можливостями 16 грудня 2009 року. Тема 2019 року: «Забезпечення активної участі людей з обмеженими фізичними можливостями у житті суспільства - реалізація Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року».