У Києві перелік послуг для дітей з інвалідністю зібрали в одному буклеті

Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю пропонує ерготерапію, а Центри соціального обслуговування — заняття рукоділлям та бальнеологічні процедури.

Дізнатися, чим місто може бути корисним для діток з інвалідністю та їх батьків, стало простіше. Всі послуги, що пропонують міські профільні заклади, відтепер зібрані в єдиному електронному буклеті “Послуги для дітей з інвалідністю у м. Києві”. Він став третім в серії електронно-довідкових бюлетенів, започаткованій КМДА.

В буклеті можна знайти, наприклад, все про безкоштовні послуги Київського міського центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Центр надає різнобічну допомогу від первинної діагностики до правових консультацій та замовлення спеціального автотранспорту. Тут працюють фахівці з фізичної реабілітації, ерготерапії, психолого-педагогічної корекції, спеціалісти із застосуванням сучасних роботизованих та інтерактивних методик реабілітації, альтернативної комунікації тощо. Можна звернутися до фізичного терапевта, соціального та корекційного педагога, психолога та психіатра, педіатра.

У кожному районі міста (крім Дніпровського) соціальні та реабілітаційні послуги дітям надаються мережею районних територіальних центрів соціального обслуговування. Центри працюють з дітьми, що мають інвалідність внаслідок розумової відсталості, ураження центральної нервової системи з порушенням психіки, синдрому Дауна, аутизму, з дитячим церебральним паралічем. Сюди можна звертатися за послугою денного догляду. Поки батьки на роботі, дітям допоможуть виконати лікувальні вправи, почитають книги і навчать займатися рукоділлям чи малювати, погодують і організують відпочинок. Налагоджена соціальна, педагогічна, фізична та психологічна реабілітація, для цього в територіальних центрах є і сенсорні кімнати, і пресотерапія, і бальнеологічні процедури.

В Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Солом’янському та Подільському районах працюють центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. На базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться різні види соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю (7-35 років та їх сім’ями). Батькам допоможуть організувати життєвий простір для розвитку дитини, а дітей залучать до участі у спортивних змаганнях, групових корекційних заняттях, творчих майстер-класах, фестивалях, клубах спілкування.

Крім того, в буклеті міститься детальна інформація про те, як отримати державну соціальну допомогу, куди звертатися, якщо потрібне перевезення спеціалізованими автомобілями, обладнаними підйомниками або пандусами. А також як оформити санаторно-курортну путівку для дитини з інвалідністю, що пов’язана з Чорнобильською катастрофою та інших категорій.

Фото: facebook.com/dytynakiev