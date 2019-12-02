Проєкт “Хованки”, присвячений проблемам дітей на Донбасі, відкриють у Києві

Виставку “Хованки”, що презентує досвід виживання дітей в умовах сучасної російсько-української війни, відкриють в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

“Нова виставка має на меті привернути увагу до проблем хлопчиків та дівчаток, які змушені грати за правилами дорослих. Вона унаочнює масштаби негативного впливу явищ війни на внутрішній світ дітей, їхню дальшу соціалізацію та вибір життєвих орієнтирів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, центральним елементом експозиції став полісемантичний образ дому, втілений в інсталяції художника Антона Логова. Він є уособленням внутрішнього простору дитини, її прагнення знайти емоційний захист, спокій, тепло й затишок. Але із цього дому пішло життя. Порожній, продутий вітрами війни, він уже не прихистить від небезпеки. Його сховки, де панує відчуття тривоги й невпевненості, наповнені таким безкраїм дитячим болем, який витримає не кожне доросле серце.

У просторі виставки – оригінальні дитячі речі та іграшки зі зруйнованих сиротинців, дитячих садочків і майданчиків. Емоційним акцентом стали малюнки, світлини та відеосвідчення з війни. Наймасштабнішим тут видається піаніно із символічною назвою “Україна”, що тільки й уціліло у зруйнованому дитячому садку селища Піски Донецької області. Нині в селищі зосталося шестеро мешканців. Особисті історії конкретних постраждалих родин нікого не залишать байдужими.

"“Виставка “Хованки” – це простір, де кожен повинен себе запитати: що ми зробили, аби повернути нашому майбутньому вкрадене війною дитинство? Адже понад 20 тисяч українських дітей досі перебувають під обстрілами на Донбасі”, - наголошують організатори.