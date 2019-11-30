Коли ти допомагаєш чужим дітям, ти – громадянин

Триває культурно-освітня ініціатива “28. МУЗИКА ГІДНОСТІ”, спрямована на підтримку обдарованих дітей у національній музичній царині

Одним із організаторів проекту виступає інформаційне агентство “Укрінформ”.

Коли ти всіляко підтримуєш власних дітей, ти - мудрий батько.

Коли ж ти допомагаєш чужим дітям, ти - громадянин.

Так хочеться, щоб в України не було чужих дітей, а кожна дитина вважалася рідною.

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Почалася історія рівно п’ятдесят років тому. Тоді п’ятеро дев’ятикласників Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М.В. Лисенка об’єдналися в ансамбль “Еней”. І батько 16-річного Тараса Петриненка сина не сварив, хоча й не поділяв захоплення підлітка британським біґ-бітом. Як людина мудра, котра з дня у день опікувалася темами національного відродження та вела на УТ фольклорну телепередачу “Чиста криниця”, Гарінальд Кіндратович не бідкався і молоді не дорікав. Бо ж досвід має діяти обережно, тактовно, виважено. Здатен досвід - або зруйнувати, або спрямувати долі.

Тарас Петриненко

Звісно, потайки батько Тараса Петриненка снив і бачив, щоб син-підліток вивчився і став академічним музикантом: диригентом, піаністом чи поважним професором, викладачем музики. Але… Як пригадує тепер Тарас Гарінальдович:

- Коли батько зрозумів, чим ми захоплюємося, а головне, побачив перші гітари-“дрова”, на яких мої друзі із “Енея” грали, - він запропонував допомогу. В усьому.

Спеціально, в рамках проекту “28. МУЗИКА ГІДНОСТІ”, я зустрівся із Тарасом, і той, хоча два роки нікому інтерв’ю не дає, пригадав деталі батьківської участі:

- Не забуду… Якось ідемо авто, а тато каже: - “Ану, зупинись-зупинись! Бачиш, ось там - дошка лежить, бачиш? Мерщій, синку! Деку ми вам знайшли!” І справді, з тієї дошки для нашого гітариста була виготовлена гітара, справжній hand-made. Причому, у когось на час ми позичили оригінальний німецький інструмент - “Musima Musima Deluxe 25”, і в нуль скопіювали: від ручок тремоло і пікґарда (утримувач панелі. - О.Р.) до серпоподібного лейблу.

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Спочатку у нас, організаторів проекту, визріла ідея експонувати десять живописних портретів українських музикантів, які за 28 років Незалежності визначили обличчя сучасної національної музики.

Ідея непогана, але якась герметична і… богемна.

Потім виникло запитання: а нащо це все? І ми поїхали до Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М.В. Лисенка, де 50 років тому і виник ансамбль “Еней”. За сприяння заступника директора з адміністративно-господарської роботи Ігоря Грибова побачили репетиторії, оглянули сучасні інструменти, на яких грають обдаровані діти: майбутні Тараси Петриненки, Кирили Стеценки та інші. Побачене жахнуло! І досі, у 2019-му році, на 29-му році Незалежності вихованці спеціалізованого навчального закладу грають на “дровах”, змайстрованих Київською… меблевою фабрикою імені В.М.Боженка.

Можна, звісно, лише ремствувати, мовляв: “Держава грошей на культуру дає мало”. А можна інакше, запитати себе: “А що ми можемо вдіяти?”

Тож ми і запитали.

Так з’явився чіткий план та співпартнери: агентство “Укрінформ”, компанія “Gorn Group”, арт-галерея "Karas Gеllery", громадська організація “Міжрегіональний Народний Контроль”. Було чітко з’ясовано: яких саме скрипок потребує Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В. Лисенка, як краще облаштувати арт-виставку в приміщенні агентства “Укрінформ”, аби її побачили найбільша кількість киян, хто виконає роль аукціонного дому тощо.

Практично кожен із музикантів, до кого звернулися організатори із пропозицією: поставити автограф на своїх живописних портретах пензля київського художника Ігоря Редкина - не відмовив. Загальновідомо, такий лот на аукціонних торгах добирає додаткові сорок відсотків вартості! Тарас Петриненко, В’ячеслав Вакарчук, Руслана, Джамала, “Оnuka”, “ДахаБраха”, “Верка Сердючка” уже долучилися до культурно-освітньої ініціативи “28. МУЗИКА ГІДНОСТІ”, спрямованої на підтримку обдарованих дітей у національній музичній царині.

Щира подяка вам, друзі та громадяни!

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Від початку нам здавалося, що в нашій вітрині вітчизняної популярної музики, яка з 6-го по 20-грудня експонуватиметься у вікнах агентства “Укрінформ”, неодмінно має бути… Кузьма Скрябін. На жаль, його немає більше з нами. Але - Кузьма мусить бути у нашому гуманітарному проекті “28. МУЗИКА ГІДНОСТІ”!

Два тижні тому, на правах людини, яка особисто знала фронтмена поп-групи “Скрябін”, я зателефонував вдові музиканта і розповів Світлані Бабійчук про нашу благодійну ініціативу.

Засновниця фонду імені Кузьми Скрябіна уважно вислухала і відповіла:

- Мені подобається ідея (зібрати гроші для освіти обдарованих дітей та придбати інструменти); звісно, так! Певна, що й Андрій вас підтримав би. На жаль, 5-го грудня 2019 року на вашій прес-конференції бути я не зможу, бо виїжджаю працювати за межі України. Хай вам щастить: гарну справу робите, друзі.

Олександр Рудяченко

Перша ілюстрація: репродукція картини “Кузьма Скрябін”