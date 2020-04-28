Ринки у Херсоні перевіряють на готовність до роботи в умовах карантину

У Херсоні міжвідомча комісія перевірила готовність Центрального ринку до роботи в умовах карантину.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Держпродспоживслужби.

«28 квітня міжвідомча комісія… за зверненням дирекції Центрального ринку здійснила обстеження на предмет виконання заходів запобігання розповсюдження COVID-19 на території ринку в умовах карантину», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комісія вже проводила обстеження Центрального ринку, він у належному санітарному стані.

У Херсоні перевірили готовність Центрального ринку до роботи в умовах карантину / Фото: dpss-ks.gov.ua

Як повідомляють в головному управлінні, міжвідомча комісія не приймає рішення про відкриття ринків. Її члени заповнюють акт обстеження ринку і передають його голові регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для подальшого рішення відкривати ринки чи ні.

"Окрім Центрального ринку, надійшло також звернення від керівництва ринку, що розташований в мікрорайоні Житлоселище", – зазначила начальник відділу безпечності харчових продуктів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області Світлана Петронюк.

Керівництво Центрального ринку запевняє, що має чіткий план роботи на період карантину і готове до відкриття.

Подібні обстеження за поданими заявами від керівництва ринків проводяться по всій області.

Як повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради, 29 квітня виконком міськради розгляне питання відновлення роботи продовольчих секторів херсонських ринків - за умови дотримання вимог, озвучених головним санітарним лікарем України.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв 27 квітня зустрівся з представниками ініціативної групи дрібних аграріїв Херсонщини, які вимагали відкрити ринки і провели 26 квітня акцію протесту під Херсоном, перекривши автомобільний міст через Дніпро.

На території області обліковується 37 агропродовольчих ринків, 10 з яких – на території Херсона. Наразі в області працює лише гуртовий ринок «Нежданний» у Великих Копанях.

У середу уряд розгляне можливість відкриття ринків. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський. На його думку, за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. В понеділок на нараді в офісі Президента Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.