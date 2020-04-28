У Житомирі з 1 травня відновлять роботу перукарні, заклади харчування та ринки

У Житомирі послабили карантинні заходи, і з 1 травня у місті відновлять роботу перукарні, заклади харчування та ринки за умови дотримання заходів безпеки.

Відповідні зміни у рішенні про обмежувальні заходи щодо недопущення поширення COVID-19 на території Житомирської ОТГ прийняв виконком Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується доповнити перелік винятку послуг, які можуть надаватися, фразою: з 1 травня 2020 року послуги перукарень (за попереднім записом та не більше 1 відвідувача на 15 метрів квадратних площі або за умови наявності фізично відокремленого робочого місця)», - зауважив директор юридичного департаменту міськради Євгеній Черниш.

В обласному центрі також дозволили діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень (у тому числі на винос) за умови забезпечення персоналу, та відвідувачів засобами індивідуального захисту та дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того, у місті з 1 травня дозволять працювати ринкам «Житній», «Сінний», «Київський», «Тетерів», «Привокзальний», якщо їх адміністрація надасть на адресу виконавчого комітету міськради гарантійний лист щодо зобов’язання належного дотримання санітарних та протиепідемічних заходів.

«Ми й далі будемо робити все, щоб послаблювати карантинні заходи, і зараз розробляємо механізми відкриття магазинів й ринків промтоварної групи та літніх майданчиків кафе. Упродовж 2 днів ми напрацюємо деякі пропозиції, звернемося до Кабінету міністрів, будемо розглядати на своєму рівні, поспілкуємося з підприємцями. Далі будемо робити все, щоб бізнес міг працювати, але працювати безпечно для себе і для клієнтів», - зауважив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів продовжив карантин та пов’язані з ним обмежувальні заходи через загрозу коронавірусу до 11 травня.

На засіданні в середу уряд розгляне можливість відкриття ринків. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський. На його думку, за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. В понеділок на нараді в офісі Президента Зеленський схвалив ідею щодо можливості відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19.

На Житомирщині лабораторно підтверджено 354 випадок коронавірусу, 8 хворих померло, а 19 одужали. Найбільше хворих зареєстровано у Житомирі, а це 121 пацієнт.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.