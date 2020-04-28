У Житомирі на COVID-19 захворіло п'ятеро медпрацівників міської лікарні №2

У Житомирі коронавірус лабораторно підтвердили у 5 працівників міської лікарні №2.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У комунальному підприємстві "Лікарня №2" у нас є 5 випадків інфікування COVID-19. Двоє пацієнтів перебувають у медичному закладі, але загальний стан усіх задовільний», - зазначив Суслик.

За його словами, за минулу добу в області коронавірус підтвердили у ще 2 медичних працівників. Наразі загальна кількість інфікованих медиків становить 74, шестеро з яких перебувають на стаціонарному лікуванні.

Раніше COVID-19 у Житомирі підтвердили у головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, джерелом спалаху коронавірусу серед медичних працівників у Бердичеві стала їхня колега, яка спілкувалася з приїжджим із-за кордону, але про своє зараження не знала.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджено 354 випадки коронавірусу, 8 хворих померло, а 19 одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

В Україні інфікування коронавірусом підтверджено у 1 843 медиків.

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