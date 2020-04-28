У Житомирській ОДА заявляють, що в області захворюваність на COVID-19 йде на спад

Упродовж останніх двох діб на Житомирщині зменшилася кількість пацієнтів, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, і облдержадміністрації вважають, що захворюваність іде на спад.

На цьому під час брифінгу наголосила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не хочу бути занадто оптимістичною, але останні дві доби показують, що захворюваність уже йде на спад, - зауважила Остапченко.

За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, зменшилася і кількість викликів екстреної медичної допомого до хворих з підозрою на COVID-19. Якщо раніше їх було 20-25, то зараз в основному – 10-12.

«Тобто карантинні заклади дали певний результат, і ми будемо надіятися, що їх продовження теж допоможе нам здолати цю епідемію», - додав Суслик.

За 26 та 27 квітня на Житомирщині лабораторно підтвердили по 3 нові випадки COVID-19. Найбільше хворих, а це 44, виявили 20 квітня. Перший випадок коронавірусу на Житомирщині зафіксували 12 березня у 71-річної жінки, яка повернулася з Польщі. Наступного дня, 13 березня, вона померла.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 354 випадок коронавірусу, 8 хворих померло, а 19 одужали.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.