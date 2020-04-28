На Житомирщині за минулу добу лабораторно підтвердили три випадки COVID-19

На Житомирщині минулої доби, 27 квітня, лабораторно підтвердили три нові випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація у Facebook.

«27 квітня на Житомирщині підтвердили 3 нові випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Таким чином, у регіоні вже 354 зареєстровані діагнози COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, хворобу виявили у 51-річної жінки з Бердичева, 41-річної жінки та 13-річного хлопця із Житомира.

Крім того, одужало ще 6 інфіованих - із Новограда-Волинського (2), Овруча (2), Малина (1) та Коростеня (1).

Наразі найбільшу кількість заражень зафіксовано у Житомирі – 121 пацієнт, в Коростені – 66 та в Бердичеві – 62.

Загалом в області одужало вже 16 пацієнтів, що заразилися коронавірусом, померло 8 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом 27 квітня в Україні було 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

За даними порталу Worldometer, на ранок 28 квітня у світі зафіксовано 3 064 895 випадків захворювання на COVID-19, з них 211 609 летальних, одужала 922 581 людина.