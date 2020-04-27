На Житомирщині – восьма смерть від коронавірусу
Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На жаль, хочу повідомити, що сьогодні вночі помер чоловік, який знаходився у Житомирській районній лікарні. Вік пацієнта 62 роки. Можемо констатувати про восьмий летальний випадок на Житомирщині», - зазначив Бунечко.
Він додав, що пацієнт мав супутнє захворювання легень, яке неодноразово лікував, але коронавірус подолати не зміг.
Раніше летальні випадки від COVID-19 зафіксували у Радомишлі, Бердичеві, Малині та Черняхівському районі.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 351 випадок коронавірусу, а 10 хворих одужали.
Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.