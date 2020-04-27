На Житомирщині – восьма смерть від коронавірусу

На Житомирщині від коронавірусу помер 62-річний чоловік, який мав супутнє захворювання легень.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, хочу повідомити, що сьогодні вночі помер чоловік, який знаходився у Житомирській районній лікарні. Вік пацієнта 62 роки. Можемо констатувати про восьмий летальний випадок на Житомирщині», - зазначив Бунечко.

Він додав, що пацієнт мав супутнє захворювання легень, яке неодноразово лікував, але коронавірус подолати не зміг.

Раніше летальні випадки від COVID-19 зафіксували у Радомишлі, Бердичеві, Малині та Черняхівському районі.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджено 351 випадок коронавірусу, а 10 хворих одужали.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.