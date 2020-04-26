Лише три випадки коронавірусу зафіксували за добу на Житомирщині

У Житомирській області упродовж 26 квітня лабораторно підтвердили три нові випадки зараження коронавірусом, кількість хворих у регіоні сягнула 351.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«26 квітня, на Житомирщині підтвердили 3 нових випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 351 зареєстрований діагноз COVID-19», - ідеться у повідомленні.

Зокрема, нові випадки виявили у Житомирі, Черняхові та Олевську – у жінок віком від 35 до 62 років.

Зараз найбільше інфікованих у Житомирі – 119, Коростені – 66 та Бердичеві – 61.

Семеро мешканців області померли, десять – вилікувалися.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 26 квітня в Україні лабораторно підтверджено 8617 випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.