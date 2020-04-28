Спалах коронавірусу: біля гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці встановили КПП

Біля гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці, де було зафіксовано випадок масового захворювання на Covid-19, встановлено контрольно-пропускний пункт, чергують правоохоронці і представники органів місцевого самоврядування.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила працівник відділу комунікацій поліції Київщини Віталія Грохольська.

«Там встановлений контрольно-пропускний пункт, задіяні працівники поліції, працівники управлінь патрульної поліції, також представники органів місцевого самоврядування», - сказала Грохольська.

За її словами, поліцейські забезпечують публічний порядок по периметру гуртожитку.

«З гуртожитку не випускають людей, до гуртожитку - в разі нагальної потреби під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину чи громадського порядку не допущено», - уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, черговий випадок масового захворювання на коронавірус стався у гуртожитку у селі Петропавлівська Борщагівка по вул. Оксамитова, 18-А у Києво-Святошинському районі. Гуртожиток - 20-поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ.

За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 з них та комендант гуртожитку.

Фото: КОДА