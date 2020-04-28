У київських гуртожитках спалахів коронавірусу немає – Кличко

У столичних гуртожитках не виявлено спалахів захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спалахів хвороби в столичних гуртожитках на сьогодні не виявлено", - сказав Кличко.

Він нагадав, що у столиці були поодинокі випадки, коли у гуртожитках виявляли хворих на коронавірус.

"Всі пам’ятають ситуацію в Київському інституті музики імені Глієра, там виявили зараженого молодого чоловіка. Але його вчасно госпіталізували, а всі інші студенти, які перебували в гуртожитку, пройшли двотижневу обсервацію", - зазначив Кличко.

Також столична влада, за його словами, запровадила суворий режим у гуртожитках, де живуть працівники комунальних підприємств.

"Там теж постійно проводять дезінфекцію. Лікарі регулярно оглядають мешканців та вимірюють їм температуру, і якщо є підозра на коронавірус, то пацієнта госпіталізують до лікарні", - додав він.

Кличко повідомив, що у Києві 473 гуртожитки різних форм власності, 77 з них – у комунальній власності міста.

"Всі заклади забезпечили миючими та дезінфікуючими засобами, обладнали приміщення для ізоляції хворих у разі потреби. Запровадили обов’язковий температурний скринінг та постійний нагляд медпрацівниками", - повідомив він.

Кличко нагадав, що ще у березні міська влада звернулася до керівників закладів вищої освіти, аби вони виконали протиепідемічні заходи та відпустили студентів із гуртожитків додому.

"Студентам, які не мають можливості змінити місце перебування, дозволили жити в гуртожитках на період карантину. Керівникам закладів вищої освіти було доручено посилити санітарний і протиепідемічний режим у гуртожитках", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, випадок масового захворювання на коронавірус стався у гуртожитку, що належить приватному ВНЗ, у селі Петропавлівська Борщагівка у Києво-Святошинському районі.

Ще раніше у приватному гуртожитку міста Вишневого, що біля Києва, зафіксували спалах коронавірусу.