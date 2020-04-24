Поліція Києва посилює патрулі поблизу кладовищ
Про це повідомила поліція Києва.
"Рішенням столичної влади поминальні дні перенесено на 6 червня нинішнього року. У зв’язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти розпочали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщенні кладовища. Упродовж найближчих вихідних днів такі патрулі буде посилено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, основне завдання правоохоронців не лише забезпечення публічної безпеки і порядку, а й контроль за дотриманням карантинних обмежень. З порушниками протиепідеміологічних заходів поліцейські проводитимуть роз’яснювальну роботу.
А тих громадян, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців і продовжуватимуть порушувати вимоги щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, притягуватимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Поліція Києва посилює патрулі поблизу кладовищ
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з карантином поминальні дні цього року переносяться на 6 червня.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що доступ до всіх кладовищ, зокрема у Києві, буде обмежений до 6 червня.
Фото: kyiv.npu.gov.ua