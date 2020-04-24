Патрулювання території поблизу кладовищ у Києві найближчими днями буде посилено.

Про це повідомила поліція Києва.

"Рішенням столичної влади поминальні дні перенесено на 6 червня нинішнього року. У зв’язку з цим, починаючи з 20 квітня, працівники структурних підрозділів київської поліції спільно з представниками Муніципальної варти розпочали патрулювання поблизу комунальних підприємств, на території яких розміщенні кладовища. Упродовж найближчих вихідних днів такі патрулі буде посилено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основне завдання правоохоронців не лише забезпечення публічної безпеки і порядку, а й контроль за дотриманням карантинних обмежень. З порушниками протиепідеміологічних заходів поліцейські проводитимуть роз’яснювальну роботу.

А тих громадян, які не реагуватимуть на зауваження правоохоронців і продовжуватимуть порушувати вимоги щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, притягуватимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Поліція Києва посилює патрулі поблизу кладовищ

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з карантином поминальні дні цього року переносяться на 6 червня.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що доступ до всіх кладовищ, зокрема у Києві, буде обмежений до 6 червня.

Фото: kyiv.npu.gov.ua