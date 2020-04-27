В Мукачеві відновлюють роботу ринків, які не працювали понад тиждень

В Мукачеві продуктові ринки відновлюють роботу з дотриманням заходів протиепідемічної безпеки з 28 квітня.

Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Facebook.

“В Мукачеві продуктові ринки відновлюють роботу з дотриманням заходів протиепідемічної безпеки. З вівторка, 28 квітня, ринки міста працюватимуть у звичному режимі з дотриманням умов. Обмеження щодо роботи ринків було прийняте рішенням комісії ТЕБ і НС діє до 27 квітня”, - йдеться в повідомленні.

У міськраді наголошують, що на ринках повинні забезпечити безпечну дистанцію покупців, масковий режим для покупців, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема захист обличчя та очей, рукавички, дотримуватися протиепідемічних заходів та проводити дезінфекцію.

Як повідомляється, на території Мукачівської ОТГ, у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами та доповненнями), на даний час дозволена робота суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту та перебуванням в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі. Зазначена вище діяльність, за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, з 28 квітня 2020 року буде дозволена і на території ринків, оскільки пряма заборона на здійснення такої діяльності на території ринків чинними нормативно-правовими актами не передбачена.

Разом із тим, рішенням міськради в Ужгороді закрили усі ринки до 11 травня.

Уже три дні поспіль на Закарпатті рекордний ріст захворюваності на коронавірус — по 30-40 людей щодоби. Загалом в регіоні станом на 27 квітня у 375 закарпатців встановлено діагноз COVID-19 методом ПЛР.

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Загалом в Україні станом 9:00 27 квітня 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.