Садовий просить уряд дозволити працювати продуктовим ринкам

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я звертаюсь до прем’єр-міністра та головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їх відкриття на місцевому рівні. Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові від початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - наголошує Садовий.

Він підкреслив, що карантин на всіх наклав певні обмеження. Люди є заручниками цієї ситуації і мають навчитися жити в нових умовах. Але треба впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду.

"Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу обмаль. З іншого боку - покупець, який купує дорожчі закордонні товари, не маючи права вибору. Є також позиція епідеміологів, які кажуть, що на відкритому повітрі вірус поширюється значно слабше. Та все це розуміння не має жодного значення, поки робота ринків заборонена на державному рівні. Таке рішення ухвалила державна комісія з надзвичайних ситуацій", - уточнив Садовий.

Сьогодні у Львові представники бізнесу організували під стінами ЛОДА акцію протесту "Захисти малий і середній бізнес від смерті". Щоб не порушувати карантину, учасники проводили мітинг на колесах. Вони передали звернення зі своїми вимогами голові Львівської ОДА Максиму Козицькому та міському голові Андрію Садовому.

Представники малого і середнього бізнесу виступили за відновлення роботи під час карантину / Фото: Альона Ніколаєвич. Укрінформ

Як повідомлялося, у Львові працює оптовий ринок Шувар.

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З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.