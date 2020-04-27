У Чернівцях підприємці ринків пікетують ОДА

У Чернівцях підприємці продовольчих ринків міста прийшли до місцевої обласної адміністрації з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину.

Про це повідомляє "Інформаційне агентство АСС".

"Сьогодні, 27 квітня, підприємці вийшли на акцію протесту біля будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації. Люди протестують проти карантинних обмежень та просять дозволити їм працювати", - йдеться у повідомленні.

Пікетувальники пояснюють, що їхні продукти швидко псуються і просять дозволити їм торгувати хоча б оптом з дотриманням усіх санітарних норм.

До людей вийшов перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Він намагається людям пояснити, що рішення про дозвіл працювати ринкам має ухвалювати Чернівецька міська рада.

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Присутній на пікеті мер Чернівців Олексій Каспрук каже, що особисто прийняте таке рішення, яке б суперечило рішенню обласної комісії з питань ТЕБ та НС не може. Для цього потрібно рішення депутатів.

У п'ятницю, 24 квітня на сесії міської ради депутати так і не визначилися з подальшою роботою ринків у Чернівцях. Тоді 25 квітня вранці люди заблокували проїзд на вулиці Старожучківський шлях.

Фото: molbuk.ua