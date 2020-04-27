На Вінниччині підприємці влаштували попереджувальну акцію через карантин

На Вінниччині у понеділок вранці у м. Тульчин підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА через карантинні обмеження для бізнесу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила учасниця акції – підприємець Юлія Новікова.

«Ми сьогодні зібралися під адмінбудівлею, де в нас міськрада і РДА, щоб почути від влади як ми, дрібні підприємці, маємо виживати далі в умовах карантину. Адже ніщо не працює, всі наші заклади закриті, а реальної підтримки від влади немає. З нас як ФОПів податки начебто зняли, але податкова вже «наїжджає», щоб ми не забули сплатити податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?», - зазначила Новікова.

За її словами, акція тульчинських підприємців мала попереджувальний характер і виникла досить спонтанно - напередодні її учасники скоординували свої дії у соцмережах. Участь в акції взяли близько 60 ФОПів.

З мітингувальниками зустрівся перший заступник голови місцевої РДА. Вони домовилися про зустріч з владою у середу, 29 квітня. Керівництво району пообіцяло повідомити підприємцям рішення обласної влади, яка має розглядати специфіку роботи бізнесу в умовах карантину на даному етапі на засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Читайте також: На Дніпропетровщині підприємці штурмом взяли ворота двох ринків та почали роботу

За даними ЦГЗ, в Україні станом на 9:00 27 квітня лабораторно підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики.

Фото: Олег Новіков