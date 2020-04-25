На Дніпропетровщині підприємці штурмом взяли ворота двох ринків та почали роботу

Підприємці міста Кам’янського, що на Дніпропетровщині, у суботу, 25 квітня попри карантинні обмеження, силою відкрили ворота ринків та почали роботу.

Про це повідомила підприємець Галина Залога у Facebook.

“Сьогодні підприємці не витримали і штурмом воріт ринків Центрального та Димитрівського у м. Кам’янське і реалізували своє право на працю. Звертаємося до усіх гілок влади- схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї!!!”, - йдеться в повідомленні.

На відео, яке виклала підприємець, вона демонструє, що черг на ринках немає, а підприємці торгують, за її словами, у рукавичках, масках та використовують дезінфектори. Також вона показала підприємців з товаром, який, за її словами, слід продати, інакше лишається тільки викинути.

Підприємці Кам’янського приєдналися до руху #saveФОП. Їхня профспілка “Єднання” вимагає, щоб усім підприємцям забезпечили рівні умови ведення діяльності.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було заборонено роботу ринків. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.