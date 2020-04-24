На Харківщині, окрім заборони відвідування кладовищ, закриють ринки

На Харківщині заборонили відвідування кладовищ у поминальні дні. Також подовжено заборону на роботу ринків до завершення карантину.

Відповідне рішення прийняли вчора на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Харківській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам необхідно прийняти рішення до певних заходів, які проводяться після Великодня, відвідування кладовищ, ви знаєте, яке скупчення людей може бути. На жаль, слід констатувати, що кількість хворих збільшується - 101 особа, за даними на ранок», - сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Проєкт рішення члени комісії підтримали. Заборона діятиме з 24 по 26 квітня, щодо роботи ринків - до завершення карантину (11 травня),

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Валерія Сокуренка, в області приблизно 2 тис. цвинтарів, і біля кожного будуть чергувати правоохоронці.

Він сподівається на свідомість громадян, оскільки на Великдень, попри прогнозів, що храми регіону відвідають до 25 тисяч осіб, прийшли 6200 осіб.

Слідкувати за дотриманням правил карантину, зокрема й на кладовищах, будуть близько 3 тис. поліцейських, нацгвардійців і курсантів.

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Олексій Кучер також додав, що на завтра в ОДА запланована зустріч з релігійними лідерами регіону, які також мають закликати вірян залишитися вдома в поминальні дні.

За даними на 17:00 23 квітня на Харківщині підтверджено вже 108 випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.