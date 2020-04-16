Карантин в Україні може стати іншим - його хочуть перевести у "смарт-режим"

В Україні розглядають варіант переходу до так званого смарт-режиму карантину після 24 квітня.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"В уряді активно аналізують те, як збалансувати карантинні обмеження і заходи разом із запуском і відновленням української економіки, бо кожен тиждень карантину – це великі економічні втрати для держави. Я прогнозую, що після 24 квітня можуть бути продовжені карантинні заходи, але розглядається варіант переходу до так званого смарт-режиму, - коли там, де можливо, обмеження будуть послаблюватись", - написав він.

Мокан додав, що спрощений режим карантину точно не буде стосуватися масових заходів, відновлення роботи освітніх закладів.

За його словами, в Україні можуть дозволити йти на роботу певним категоріям населення, які не входять до груп ризику по захворюваності, щоб економічно відновлювати активність у державі.

Як повідомлялося, Із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення карантинних обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

За даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.