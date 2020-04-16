Священники не мають боятися технологій: Варфоломій дав пораду церквам

Священнослужителі, як і віряни, не повинні боятися використовувати новітні технології для своїх потреб під час пандемії, зокрема для трансляції богослужінь.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Вселенський патріарх Варфоломій, відповідаючи на запитання про «перехід» церкви в онлайн через карантинні заходи.

«Одним із позитивних результатів цього загального виклику є те, що зараз ми повинні свідомо та творчо підходити до взаємин одне з одним. Дистанційна взаємодія, що відбувається за допомогою різноманітних засобів сучасних технологій, дає змогу не лише підтримувати одне одного з метою втішання та спасіння, а й сприяти нашим мріям та програмам на шляху співпраці та прогресу», - сказав Вселенський патріарх.

Він наголосив, що зі свого боку заохочує пізнання нових способів, якими керуються церкви.

«Зрештою, ми є живою традицією, і Тіло Христове - це органічна, жива спільнота. Ми завжди повинні бути уважними, але жодним чином не боятися використовувати технології, які мають застосовуватися як засіб на благо людей Божих», - додав Варфоломій.

Він також позитивно відгукнувся про ініціативи, завдяки яким церкви реалізують своє покликання в умовах світової пандемії.

Вселенський патріархат транслює протягом Страсного тижня та буде транслювати Великоднє богослужіння з Фанара на своїй сторінці у Facebook.