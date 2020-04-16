Варфоломій закликає приймати "соціальне дистанціювання" як турботу про ближнього

В умовах світової пандемії COVID-19 моральним рішення має стати прийняття «соціальне дистанціювання» як способу протистояння вірусу та турботи про ближнього.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу сказав Вселенський патріарх Варфоломій.

«Сьогодні наше моральне рішення як людських істот прийняти «соціальне дистанціювання» як спосіб протистояння вірусу та турботи про ближнього», - сказав Вселенський патріарх.

Він нагадав, що в минулому були випадки, коли християни не мали змоги святкувати Великдень.

«Історія пам’ятає пандемії та епідемії. І християнство зазнавало переслідувань та покарань. Нам потрібно пам’ятати про періоди утисків та мучеництва - як у часи раннього християнства, так і в більш пізні часи. Різниця із сьогоденням полягає в тому, що ми обізнані в науці та медицині, які у випадку пандемії COVID-19 пропонують самоізоляцію для захисту нашого життя», - наголосив Варфоломій.

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Як відомо, раніше Вселенський патріарх закликав вірян на Великдень лишатися вдома.

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