Варфоломій закликає приймати "соціальне дистанціювання" як турботу про ближнього
Про це в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу сказав Вселенський патріарх Варфоломій.
«Сьогодні наше моральне рішення як людських істот прийняти «соціальне дистанціювання» як спосіб протистояння вірусу та турботи про ближнього», - сказав Вселенський патріарх.
Він нагадав, що в минулому були випадки, коли християни не мали змоги святкувати Великдень.
«Історія пам’ятає пандемії та епідемії. І християнство зазнавало переслідувань та покарань. Нам потрібно пам’ятати про періоди утисків та мучеництва - як у часи раннього християнства, так і в більш пізні часи. Різниця із сьогоденням полягає в тому, що ми обізнані в науці та медицині, які у випадку пандемії COVID-19 пропонують самоізоляцію для захисту нашого життя», - наголосив Варфоломій.
Як відомо, раніше Вселенський патріарх закликав вірян на Великдень лишатися вдома.
Повний текст інтерв’ю читайте згодом на сайті Укрінформу.