Його Всесвятість Варфоломій, Архієпископ Константинополя - Нового Рима і Вселенський Патріарх

Християни східного обряду готуються цього тижня до зустрічі найсвітлішого та найбільш значимого свята у християнському світі – Воскресіння Господнього. Відчуття святковості затьмарюють трагізм ситуації та карантинні обмеження через світову пандемію COVID-19. Цього року ми не можемо традиційно збиратися на літургіях Страсного тижня та особисто привітати одне одного в храмах на Великодніх богослужіннях. Ми свідомі того, що ізоляція разом із нашою глибокою вірою та щирою молитвою переможуть лихо.

Напередодні Христового Воскресіння про філософію існування в кризові періоди, уроки нинішньої ситуації та про те, як віряни мають поводитися в умовах пандемії і в щоденному житті, і святкуючи Великдень, в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу розповів Його Всесвятість, Архієпископ Константинополя - Нового Рима і Вселенський Патріарх Варфоломій.

СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ – ЦЕ СЬОГОДНІ СПОСІБ ТУРБОТИ ПРО БЛИЖНЬОГО

- Ваша Всесвятосте, наближається найбільше свято православ’я Великдень. Чи можете пригадати Ви випадки з історії християнства, коли віряни не могли з об’єктивних причин відвідувати богослужіння, здійснювати святі таїнства? Як ці перешкоди були подолані в історичному минулому?

- Великдень – це дійсно свято зі свят, ніч, яку Святий Григорій Нісський описав як «яскравішу за будь-який день». Це джерело всіх інших свят і центр нашого літургійного календаря, свято, яке надає значення нашій вірі та буттю. Ось чому воно є таким життєво важливим і значимим для християн у всьому світі.

У минулому справді були випадки, коли християни не мали змоги святкувати Великдень. Історія пам’ятає пандемії та епідемії. І християнство зазнавало переслідувань і покарань. Нам потрібно пам’ятати про періоди утисків та мучеництва – як у часи раннього християнства, так і в більш пізні часи. Різниця із сьогоденням полягає в тому, що ми обізнані в науці й медицині, які у випадку пандемії COVID-19 пропонують самоізоляцію для захисту нашого життя.

У часи раннього християнства, чернецтво описувалося як «біле мучеництво» на відміну від «кровного мучеництва». Сьогодні наше моральне рішення як людських істот – прийняти «соціальне дистанціювання» як спосіб протистояння вірусу та турботи про ближнього.

- Зараз багато дискусій, чи можуть святі тайни стати джерелом інфікування. Який найкращий шлях зараз для здійснення причастя, сповіді, хрещення, церковного шлюбу тощо?

Наша віра – це жива віра, і немає виняткових обставин, які можуть її обмежити або придушити

- Це заманливо і в той самий час є формою ескапізму (втеча від дійсності – ред.), аби сконцентруватися на деталях таїнства життя. У середні віки теологи й упередження розцвітали на обговоренні таких тем, яким саме був конкретний час, коли хліб та вино перетворилися на тіло та кров Христа, і якою саме мірою сповідь чи хрещення є дійсними чи недійсними.

Як йшлося в одному зі звернень до віруючих, під загрозу ставиться не наша ідентичність як віруючих, а лише наша ідентичність як людей, які «несуть плоть і живуть у світі». Наша віра – це жива віра, і немає виняткових обставин, які можуть її обмежити або придушити. У цих надзвичайних обставинах що слід обмежувати і придушувати, так це зібрання та великі скупчення людей. Залишаймося у наших домівках. Будьмо уважні й захищаймо тих, хто навколо нас. І звідти, з наших домівок, зміцнені силою нашої духовної єдності, нехай кожен із нас молиться за все людство.

СВІТ РІЗКО ЗМІНИВСЯ, ЗМІНИЛИСЯ І ВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН ІЗ ЦЕРКВОЮ

- В Україні ми маємо приклади, коли окремі церкви та їхні лідери не дотримуються загальних карантинних норм, наражаючи на небезпеку своїх вірян. Чи існує відповідальність за такі дії в церковному світі?

- Як православним християнам, нам важливо пам’ятати не лише про свої особисті або благочестиві зобов’язання, а й про свою громадську та соціальну відповідальність. Успіх тих, хто так наполегливо працює для протидії й подолання COVID-19, залежить від нашої участі та співпраці. Це неоціненний внесок для суспільства, їхня самопожертва настільки ж гідна похвали та подяки, як і тих, хто веде цю боротьбу на передовій.