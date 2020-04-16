На Великодні свята Чернігівщина встановить КПП на кордоні з Сумською областю

На Великодні свята Чернігівщина встановить контрольно-пропускний пункт на кордоні з Сумською областю, де в м. Шостка зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

"Для посилення протиепідемічного контролю і недопущення потрапляння інфекції в область встановлюємо контрольно-пропускний пункт на в’їзді з Сумської області на ділянці дороги Р-65 між містами Новгород-Сіверський - Шостка. Нагадаю, в місті Шостка Сумської області зафіксовано спалах коронавірусу", - наголосив голова ОДА Андрій Прокопенко.

Також прийнято рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування запровадити додаткові обмеження в населених пунктах у святкові вихідні з 13.00 18 квітня по 06.00 21 квітня. Водночас не уточнюється, у чому мають полягати ці обмеження.

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За словами Прокопенка, метою вжиття додаткових заходів є недопущення сплеску інфекції в області після святкових днів.

Станом на 16 квітня в Чернігівській області зареєстровано 12 випадків захворювання на COVID-19, з яких 1 - летальний.