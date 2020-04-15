У Вінниці великодніх вихідних обмежать рух громадського транспорту - пасажироперевезення призупинять з 18:00 суботи до 11:00 неділі.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької ОДА.

«З 18:00 18 квітня до 11:00 19 квітня у Вінниці буде призупинено роботу всього громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, муніципальних автобусів та маршрутних таксі)», - йдеться у повідомленні.

Обмеження руху громадського транспорту вводяться відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з цим, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, рекомендовано переглянути графіки роботи підпорядкованих об’єктів.

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки. На території Вінницької області зареєстровано 418 підозр на коронавірусну інфекцію. У 241 випадку виявлений коронавірус, в тому числі, 105 – у Вінниці.

Фото: vmr.gov.ua