На Хмельниччині у Великдень працюватимуть лише АЗС і аптеки

На Хмельниччині у Великодню неділю, 19 квітня, будуть зачинені всі магазини, за винятком АЗС та аптек, для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Таке рішення у вівторок, 14 квітня, прийняла обласна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної держадміністрації.

"З метою вжиття додаткових протиепідемічних заходів та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території області, комісія зобов’язала органи місцевого самоврядування: заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, усіх форм власності, крім торгівлі пальним, лікарськими засобами та медичним приладдям, з 00:00 годин 19 квітня 2020 року до 24:00 години 19 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також органам місцевого самоврядування області рекомендовано встановити санітарний день з 00:00 годин 20 квітня 2020 року до 24:00 години 20 квітня 2020 року, максимально обмежити роботу громадського транспорту з 20:00 години 17 квітня до 24:00 20 квітня, забезпечивши довезення працівників медичних закладів та підприємств критичної інфраструктури. Протягом 19-20 квітня 2020 року рекомендують спільно з ГУ ДСНС України в області провести додаткові заходи з санітарної обробки комунальних доріг, вулиць, територій прилеглих до місць з масовим перебуванням людей та зупинок громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом доби коронавірус виявлено у 392 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. 108 осіб померли, 143 одужали.