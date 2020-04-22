В Україні підтвердили 6592 випадки коронавірусу, за добу - 467

В Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За даними ЦГЗ, у Вінницькій області підтверджено 349 випадків СOVID-19 (18 осіб одужало); у Волинській — 176 випадків (13 одужали); Дніпропетровській — 150 випадків (9 одужали); Донецькій — 16 випадків (7 одужали); Житомирській — 287 випадків (1 одужав); Закарпатській - 218 випадків (16 одужали); Запорізькій — 141 випадок (20 одужали); Івано-Франківській — 589 випадків (27 одужали); м. Києві — 989 випадків (39 одужали); Київській області — 390 випадків (32 одужали); Кіровоградській — 251 випадок (25 одужали); Львівській — 247 випадків (29 одужали); Луганській — 26 випадків (3 одужали); Миколаївській — 82 випадки; Одеській — 148 випадків (3 одужали); Полтавській — 116 випадків(12 одужали); Рівненській — 353 випадки (22 одужали); Сумській — 86 випадків (23 одужали); Тернопільській — 471 випадок (34 одужали); Харківській — 82 випадки (6 одужали); Херсонській — 72 випадки (9 одужали); Хмельницькій — 54 випадки (5 одужали); Черкаській — 206 випадків (34 одужали); Чернівецькій — 1053 випадки (34 одужали); Чернігівській — 13 випадків (3 одужали).

Повідомляється, що на амбулаторному лікуванні перебуває 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%), уточнили у ЦГЗ.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 людина.