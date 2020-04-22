У світі - понад 2,5 мільйона хворих з коронавірусом, одужали майже 700 тисяч

Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 420 нових хворих, і загальне число випадків коронавірусу в країні сягнуло 819 164.

Також у США зафіксували 22 нові смерті (45 340 загалом) і 82 973 особи одужали. Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 504 випадки коронавірусу, з них 694 881 особа видужала і 177 662 померли.