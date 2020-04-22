У світі - понад 2,5 мільйона хворих з коронавірусом, одужали майже 700 тисяч
Про це свідчать дані Worldometer.
Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 420 нових хворих, і загальне число випадків коронавірусу в країні сягнуло 819 164.
Також у США зафіксували 22 нові смерті (45 340 загалом) і 82 973 особи одужали. Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 504 випадки коронавірусу, з них 694 881 особа видужала і 177 662 померли.
В Іспанії зафіксовано 204 178 випадків COVID-19 (21 282 смерті і 82 514 одужалих), а в Італії - 183 957 випадків (24 648 смертей і 51 600 осіб, що оговталися).
Найбільше число нових випадків COVID-19 з початку нової доби зафіксували в Мексиці - 729 нових хворих (9501 загалом) і 145 нових смертей (857 загалом).
У Китаї зареєстрували 30 нових випадків (82 788 всього), загинули там 4632 людини, і одужали 77 151.