У світі - понад 2,5 мільйона хворих з коронавірусом, одужали майже 700 тисяч

У світі - понад 2,5 мільйона хворих з коронавірусом, одужали майже 700 тисяч

Укрінформ
Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

Антилідером за кількістю випадків лишаються Сполучені Штати, де за добу "приєдналося" ще 420 нових хворих, і загальне число випадків коронавірусу в країні сягнуло 819 164.

Також у США зафіксували 22 нові смерті (45 340 загалом) і 82 973 особи одужали. Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 504 випадки коронавірусу, з них 694 881 особа видужала і 177 662 померли.

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В Іспанії зафіксовано 204 178 випадків COVID-19 (21 282 смерті і 82 514 одужалих), а в Італії - 183 957 випадків (24 648 смертей і 51 600 осіб, що оговталися).

Найбільше число нових випадків COVID-19 з початку нової доби зафіксували в Мексиці - 729 нових хворих (9501 загалом) і 145 нових смертей (857 загалом).

У Китаї зареєстрували 30 нових випадків (82 788 всього), загинули там 4632 людини, і одужали 77 151.

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