Лікарні Франції фіксують зменшення пацієнтів з Covid-19 у реанімації

Протягом останньої доби у Франції внаслідок зараження коронавірусом померла 531 особа, водночас кількість хворих у відділеннях реанімації продовжує знижуватися.

Про це повідомляє France 24.

"Франція у вівторок повідомила про 531 смерть внаслідок Covid-19 протягом 24 годин, при цьому кількість людей, які перебувають у відділеннях реанімації, продовжує зменшуватися", - йдеться у повідомленні.

За офіційними даними, загалом від коронавірусної інфекції померли 20 796 французів.

На цьому тлі прем'єр-міністр Едуард Філіпп заявив, що поступовий вихід із карантину, який планується розпочати у травні з відкриття шкіл, не передбачатиме цілковитої свободи пересування та взаємодії іншими людьми.

"Це не буде поверненням до нормального життя", - сказав Філіпп. Він додав, що Франція впроваджує більше тестувань на коронавірус, і заражені особи муситимуть будуть залишатися ізольованими вдома або у готелях, підготовлених урядом.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано понад 2,5 мільйона випадків заражень Covid-19, з яких понад 171 тисяча – летальні.

Фото: АА