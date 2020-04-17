Макрон вважає, що COVID-19 змінить характер глобалізації та структуру капіталізму

Президент Франції Емануель Макрон вважає, що криза, спричинена COVID-19, змінить характер глобалізації та структуру міжнародного капіталізму.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Financial Times.

«Ми всі стикаємося з нагальною потребою вигадати щось нове. Всі ми приступаємо до немислимого. Я сприймаю кризу як екзистенційну подію для людства, яка змінить характер глобалізації та структуру міжнародного капіталізму», - зазначив Макрон.

Він сподівається, що «травма пандемії» зблизить країни у багатосторонніх діях, щоб допомогти слабким країнам та ослабленим кризою, пише видання. За словами президента Франції, він прагне використати катаклізм, який спонукав уряди надавати пріоритет життям людей над економічним зростанням, як відкриття для подолання екологічних катастроф та соціальних нерівностей, які вже загрожували стабільності світового порядку.

Макрон хоче, щоб ЄС заснував надзвичайний інвестиційний фонд у сотні мільярдів євро, через який країни-члени мають підтримати Італію та Іспанію, де від COVID-19 загинули десятки тисяч людей. Він також хоче, щоб багаті країни допомогли Африці негайно ввести мораторій на двосторонні та багатосторонні виплати боргів, пише FT.

Разом з тим, на думку видання, Макрон не приховує своєї стурбованості тим, що може статися навпаки, і що закриття кордонів, економічне падіння та втрата довіри до демократії зміцнять руку авторитаризму та популістів від Угорщини до Бразилії, які намагаються використати кризу. Водночас французький лідер висловив непевність, коли саме його пропозиції принесуть свої плоди. «Я не знаю, чи ми на початку, чи в середині цієї кризи - ніхто не знає. Існує багато невизначеності», - сказав Макрон.

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.