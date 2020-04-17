Макрон звинувачує Пекін у приховуванні інформації про коронавірус

Париж не виключає, що Пекін умисно приховував інформацію щодо коронавірусу.

Серйозні сумніви щодо керованості ситуацією та щирістю китайських партнерів у боротьбі з коронавірусом висловив президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю Financial Times.

«У нас немає такої наївності, яка полягає в тому, що (керування епідемією Китаєм – ред.) набагато сильніше. Ми цього не знаємо. І навіть, очевидно, що трапилося те, про що ми не знаємо», - заявив Макрон.

Застереження глави французької держави щодо подолання Пекіном кризи приєднуються до сумнівів, висловлених Лондоном та Вашингтоном. Велика Британія у четвер попередила Китай, що він повинен відповісти на «складні питання щодо появи вірусу та чому його раніше не зупиняли». Без таких відповідей Лондон не зможе підтримувати колишні відносини з Пекіном, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Адміністрація Дональда Трампа зі свого боку звинуватила Пекін у тому, що той «приховав» серйозність на початку епідемії в Китаї, а у вівторок заморозила американський фінансовий внесок у функціонування ВООЗ, звинувачуючи її в тому, що організація поділяє китайську позицію.

Натомість Росія напередодні спробувала захистити Пекін. Президент РФ Володимир Путін заявив у розмові зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, що звинувачення у підозрі поширення дезінформації щодо нового коронавірусу, який з'явився в Китаї, є «контрпродуктивними».

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 2 029 930 випадків інфікування коронавірусом; у Європі COVID-19 підтвердили у 852 173 людини.

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