У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання на COVID-19 - Кличко

У Києво-Печерській лаврі виявили ще 7 випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 17 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.

15 квітня Кличко зазначив, що за минулу добу зареєстровано ще один випадок захворювання на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, та три – в Іонінському монастирі. За його даними, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

В Україні станом на 17 квітня зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.