Під Харковом закрили на обсервацію стаціонар лікарні

У селищі Вільшани Дергачівського району на Харківщині з 16 квітня закрили на 14-денну обсервацію стаціонар лікарні, оскільки в однієї з пацієнток лабораторно підтвердився COVID-19.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у Вільшанській сільській раді.

«Двоповерхове приміщення стаціонару Вільшанської лікарні зачинено на обсервацію з 16 по 29 квітня включно», - повідомили у сільраді.

Причиною закриття на обсервацію стало те, що у пацієнтки, яка лікувалася в закладі протягом двох тижнів від пневмонії, лабораторно підтверджено COVID-19. Також з’ясувалося, що чоловік захворілої є лікарем і працює в сусідньому селищі – отоларингологом у Солоницівській поліклініці.

Як розповіла завідувачка поліклініки Тетяна Деменко, родину лікаря обстежили та взяли зразки для ПЛР-тестуванняя, на результати якого чекають.

«На сьогоднішній день жінка госпіталізована в обласну інфекційну лікарню, знаходиться там на лікуванні. Стан її - задовільний, вона йде на поправку. Вся сім'я обстежена ПЛР-методом на COVID-19. Результатів поки ще немає», - сказала Деменко.

«У всіх контактних осіб взяли біоматеріал. Також встановлено одну контактну особу, яка вже була виписана після лікування, це житель селища Солоницівка, він перебуває вдома на самоізоляції», - розповіла Деменко.

За її словами, лікар, дружина якого хвора на COVID-19, з 31 березня перебуває у відпустці за власний рахунок, тож на роботі востаннє був 30-го числа.

«Як ви розумієте, вже минув і 14-денний термін від спілкування з ним. Ніхто зі співробітників поліклініки не захворів, всі співробітники наші здорові», - запевняє завідувач поліклініки.

Водночас, як повідомив кореспондентові Укрінформу селищний голова Вільшан Андрій Литвинов, на обсервації у стаціонарі лікарні, перебувають 6 лікарів і 6 пацієнтів, наразі у всіх негативні ПЛР-тести на COVID-19.

«У стаціонарі лікарні на обсервації знаходяться 6 пацієнтів (двоє людей не мають постійного місця проживання, їх помістили в стаціонар для обстеження та лікування, а також четверо місцевих жителів) і 6 лікарів. Усі почуваються задовільно. Коронавірус ні в кого не діагностовано», - заявив Литвинов.

За його словами, люди в обсервації забезпечені всім необхідним. Їжу для них готують на кухні лікарні, а потім передають за всіма правилами безпеки. Стаціонар розміщується в окремій будівлі, інші підрозділи медичного закладу, зокрема поліклініка, продовжують працювати.

«Місцеві підприємці надали допомогу, привезли все необхідне, долучилися сусідні селищні ради, тому все необхідне є», - додав Литвинов.

Він зазначив, що в селищі виникла певна паніка, яку «підігрівають зацікавлені особи».

«Деякі люди під час пандемії коронавірусу вирішили зайнятися політичною агітацією. Спочатку нагнітають ситуацію, навигадують, а потім вимагають від місцевої влади пояснень. Я людям говорю, що буду поширювати лише офіційну інформацію, а не коментувати чи спростовувати кожну плітку. Чи є спалах, чи ні – треба дотримуватися правил карантину», - обурився Литвинов

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині з 10-го квітня тестують на COVID-19 усіх пацієнтів з пневмонією, таким чином уже виявили біля 30 випадків захворювання.

На Харківщині офіційно підтверджені 57 випадків, з них: 32 – Харків, 11 - Валківський район (у т.ч. 1 – летальний), 4 – м. Лозова, 3 – Зміївський район, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, по одному в Красноградському та Харківському районах. Наймолодшому захворілому 14 років, найстаршому – 71. У регіоні одужали 2 людей.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксований 501 новий випадок.