Спалах COVID-19 у Високопіллі на Харківщині пішов від священника

Поширення коронавірусу на Валківщині Харківської області почалося з настоятеля храму у с. Високопілля, де 15 квітня померла 71-річна пенсіонерка.

Про це на пресконференції заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дві особи, які працювали в церкві, захворіли. Це жінка, яка померла, та батюшка, і є велика вірогідність, що поширився вірус саме від настоятеля. Наскільки я знаю, в Києво-Печерській лаврі його не було, але він відвідував якісь збори священників на Західній Україні», - розповів Кучер.

Головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота уточнила, що наразі коронавірус підтверджено у настоятеля та його дружини, а також ще двох жителів села, також захворіли 5 жителів міста Валки (напередодні в ОДА заявили, що всі захворілі є мешканцями Високопілля).

«Ще 40 зразків відобрано у контактних осіб у Високопіллі. Ми максимально обстежимо контактне коло. Наразі село фактично на обсервації. Медичне спостереження за жителями посилено», - зазначила Махота.

Як повідомляв Укрінформ, померлій мешканці Високопілля був 71 рік, жінку госпіталізували з двосторонньою пневмонією до районної лікарні. Після погіршення стану близько доби вона знаходилася на апараті ШВЛ. За даними ОДА, двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус. Жінка мала супутні захворювання – зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет.

У селі з 15 квітня введено додаткові карантинні заходи, бо пенсіонерка у вихідні торгувала свічками в місцевому храмі та контактувала з великою кількістю людей.

Загалом у регіоні офіційно підтверджені 57 випадків захворювання, з них: 32 – Харків, 11 - Валківський район (у т.ч. 1 – летальний), 4 – м. Лозова, 3 – Зміївський район, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, по одному в Красноградському та Харківському районах. Наймолодшому захворілому 14 років, найстаршому – 71. У регіоні одужали 2 людей.

За даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.