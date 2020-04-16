На Харківщині спалах COVID-19: у парафіян, які купували свічки у хворої

У селі Високопілля Валківського району на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, що померла 15 квітня у районній лікарні. Село закривають на карантин.

Про це стало відомо на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще офіційно інформації немає, але відомо, що там (у Високопіллі – ред.) станом на 17:00 констатовано 9 підтверджених випадків захворювання. Нам потрібно рекомендувати місцевій владі закрити цей населений пункт і заборонити переміщення людей через цей населений пункт», - заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За словами його заступника Тараса Пастуха, який сьогодні побував у Високопіллі, серед захворілих – прихожани місцевої церкви, де померла продавала свічки, та сусіди жінки, з якими вона спілкувалася.

«В 11 осіб відібрали зразки вчора, це були і прихожани місцевої церкви, і сусіди, які контактували з померлою, 9 з них позитивні. Сьогодні коло контактних осіб розширилося - ще були відібрані 15 зразків для тестування», - розповів Пастух.

За даними головного санітарного лікаря Харківської області Любові Махоти, станом на 17:00 16 квітня в області підтверджено вже 54 випадки захворювання (вранці, за статистикою МОЗ, було 40 – ред.).

«Зареєстровано три сімейних вогнища інфекції - це Лозівський район, Харків і Балаклійський район. Зареєстровано за останній тиждень п'ять випадків серед медиків, занесення інфекції відбулося в стаціонари Харкова, на території лікарень в районах області», - сказала Махота.

Високопілля чиновники вирішили закрити на карантин, щоб вірус не поширився на інші села. При цьому транспортні обмеження торкнуться і сусіднього Краснокутського району, оскільки село знаходиться на межі районів.

«На кожній дорозі вже з учорашнього вечора патрулі, тепер вони будуть посилені, бо є, окрім доріг, стежки, якісь можливості вийти за межі села», - зазначив Пастух.

Як повідомляв Укрінформ, у Валківській ЦРЛ померла 71-річна мешканка Високопілля, в якої діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет. Жінка продавала свічки у місцевій церкві, то ж коло контактних осіб може суттєво розширитися, говорять в ОДА.

За даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.