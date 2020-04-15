На Харківщині від COVID-19 померла жінка, яка продавала свічки в церкві

У селі Високопілля Валківського району, у померлої мешканки якого лабораторно підтвердили COVID-19, введено додаткові карантинні заходи, бо пенсіонерка у вихідні торгувала свічками в місцевому храмі та контактувала з великою кількістю людей.

Про це розповіли на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер і його заступник Тарас Пастух, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На вихідних ця жінка перебувала в церкві, вона займалася продажем свічок. Кількість людей, які контактували з нею, встановлюється. І це велика кількість», - сказав Кучер.

Наразі у Високопіллі введено додаткові карантинні заходи: контролюється в’їзд і виїзд транспорту – транзитний направляється в об’їзд, також перевіряються люди, які могли контактувати з жінкою.

«Туди відправлені відповідні бригади, які відбирають біоматеріал у контактних осіб, щоб провести тести», - зазначив Пастух. Він додав, що до протиепідемічної роботи залучені, окрім медиків, поліцейські, сили ДСНС, а також місцеві депутати, яких попрохали вести роз’яснювальну роботу серед населення. Мешканцям села у віці 60+ рекомендують узагалі не виходити з домівок.

Як повідомляв Укрінформ, померлій мешканці Високопілля був 71 рік, жінку госпіталізували з двосторонньою пневмонією до районної лікарні в тяжкому стані. Близько доби вона знаходилася на апараті ШВЛ. За даними ОДА, двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження виявило коронавірус. Жінка мала супутні захворювання – зокрема, кардіосклероз, гіпертонію та цукровий діабет.

Загалом на Харківщині підтверджено 25 випадків COVID-19, з них: Харків – 18 (у тому числі 1 одужав), Лозова – 2, Балаклія та Балаклійський район – 2, Харківський район – 1, Дергачівський – 1, Валківський – 1 (летальний).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.