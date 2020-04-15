Новинський, у якого виявили коронавірус, напередодні зустрічався з Онуфрієм

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський 14 квітня передав 850 тисяч медичних масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрію.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на сайт фонду Новинського.

"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч з 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова пресвятої Богородиці, блаженнішому митрополиту київському і всієї України Онуфрію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маски безкоштовно роздаватимуть вірянам у парафіях УПЦ МП (у всіх областях України) для забезпечення максимальної безпеки парафіян, які вирішать узяти участь у святкових великодніх богослужіннях, відповідно до вимог закону про карантинні заходи під час відвідування храмів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Новинський повідомив про отримання позитивного результату тесту на коронавірус.

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Раніше Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.

Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: news.church.ua