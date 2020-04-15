Новинський, у якого виявили коронавірус, напередодні зустрічався з Онуфрієм
Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на сайт фонду Новинського.
"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч з 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова пресвятої Богородиці, блаженнішому митрополиту київському і всієї України Онуфрію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що маски безкоштовно роздаватимуть вірянам у парафіях УПЦ МП (у всіх областях України) для забезпечення максимальної безпеки парафіян, які вирішать узяти участь у святкових великодніх богослужіннях, відповідно до вимог закону про карантинні заходи під час відвідування храмів.
Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Новинський повідомив про отримання позитивного результату тесту на коронавірус.
Раніше Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.
Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Фото: news.church.ua