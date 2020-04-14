Зоря розкритикував заяву Онуфрія про богослужіння на Великдень

Речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря розкритикував заяву Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія про проведення великодніх служб попри карантин.

Про це він написав у Facebook.

"Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів - не повинні мати місця... Ми теж хочемо, щоб люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому. Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх", - написав Зоря.

Раніше Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що великодні богослужіння цьогоріч відбудуться попри карантин.

Як повідомлялося, 12 квітня під час святкування Великодня християнами західного обряду до українських храмів прийшло приблизно 126 тисяч українців проти майже 3 мільйонів людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у Лаврі становить близько 90 осіб.

На сьогодні в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків.