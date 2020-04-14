УПЦ МП проводитиме Великодні служби попри карантин - Онуфрій

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП.

"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - сказав Онуфрій.

Він зазначив, що ті, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома, зможуть подивитися Пасхальну службу по телебаченню.

Християни східного обряду святкуватимуть Великдень 19 квітня.

Водночас, речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря розкритикував заяву Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія про проведення великодніх служб попри карантин.

"Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів - не повинні мати місця... Ми теж хочемо, щоб люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому. Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх", - написав Зоря у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна Церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

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В Українській греко-католицькій церкві закликали не приносити до церкви лозу на Вербну неділю і великодні кошики на Великдень. Кожен зможе освятити і лозу, і пасхальні кошики у власних домівках за допомогою онлайн-трансляцій.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.