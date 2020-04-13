МОЗ закликає дотримуватися карантину на Великдень

Міністерство охорони здоров'я закликає дотримуватися обмежувальних заходів на Великодні свята.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"Наближаються Великодні свята, на які мільйони українців традиційно ходять до церкви, а потім збираються за великим столом у колі рідних. Але через пандемію коронавірусу у світі навіть традиції вперше за десятки років змінюються. Віряни залишаються вдома та долучаються до богослужінь онлайн. Все для того, аби зберегти життя та здоров’я. Убережіть себе від інфікування та не наражайте на небезпеку оточуючих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 квітня в Україні зареєстровано 3 102 випадки COVID-19, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 97 людей вже одужали.