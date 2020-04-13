Зеленський: Великдень у новому форматі – це справжній прояв любові до ближнього

Церкви в Україні готуються до Великодніх богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками.

Про відзначення Великодніх свят ішлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього», – сказав Зеленський.

За даними учасників наради, 12 квітня під час святкування Великодня християнами західного обряду до українських храмів прийшло приблизно 126 тисяч українців проти майже 3 мільйонів людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

Крім того, на нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

«Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», – зазначив глава держави.

Додатково міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нині за кордоном 156 тисяч українців користуються можливостями програми МЗС для розв'язання логістичних питань.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 квітня зареєстровано 3102 випадки зараження коронавірусом, 93 людини померли, 97 померли. За добу зафіксовано 325 нових випадків COVID-19.