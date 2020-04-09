Синод ПЦУ вирішив, як проводитиме Вербну неділю, Великдень та поминальні дні

Православна Церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ.

"Обираючи між повним закриттям храмів і забороною на проведення богослужінь, як це є зараз в багатьох країнах, та обмеженою карантинними приписами можливістю звершувати богослужіння – для блага повноти Помісної Церкви, турбуючись як про тілесне, так і про духовне здоров’я вірних і всього суспільства, розсудливим є прийняти останнє. З огляду на посилені заходи карантину Священний Синод Православної Церкви України ухвалив рішення щодо відзначення Страсної седмиці й Великодня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Синодом погоджено, що звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводитимуться, щоби не допускати скупчення людей.

Водночас зазначається, що на підставі роз’яснень Національної поліції, з дотриманням вимог, у позабогослужбовий час не відмовлятимуть мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.

У малих населених пунктах (селах, селищах міського типу, у місцевостях з переважаючою індивідуальною забудовою) Синод ПЦУ доручив інформувати мирян щодо проведення освячення великодніх страв біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї, з дотриманням «соціальної дистанції»; при індивідуальному освяченні великодніх страв біля місць проживання вірних не допускати їхнього скупчення та контролювати дотримання загальних норм карантину.

Крім того, Синод вирішив організувати, за домовленістю з відповідними закладами, завчасне (протягом днів Страсної седмиці) освячення великодніх страв у місцях їхнього виробництва та продажу, з проханням, щоби під час придбання віруючі були письмово інформовані, що їхні страви вже освячені православним священнослужителем.

"У разі, якщо миряни не мали можливості у жоден з перелічених способів отримати благословення верби, великодніх страв – дозволити мирянам в день свята в час після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах, окропити їх святою водою, адже вона освячується «щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освячення домів і на всяку користь велику» (з Чину великого освячення води)", - проінформували в ПЦУ.

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Водночас Синод переніс відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Також у час до Великодня через оголошення, проповіді та у ЗМІ церква буде звертатися до членів родин осіб старшого віку або тих, хто піклується про них, подбати про те, щоби у день свята такі особи мали вдома освячені великодні страви і через дотримання норм карантину не залишилися без традиційної святкової трапези.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 7 квітня пообіцяв допомогти забезпечити трансляцію Великодніх богослужінь на телевізійних каналах та закликав українців згадати заповідь про любов до ближніх і не створювати небезпеку оточуючим.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.