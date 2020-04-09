Синод ПЦУ вирішив, як проводитиме Вербну неділю, Великдень та поминальні дні

Синод ПЦУ вирішив, як проводитиме Вербну неділю, Великдень та поминальні дні

КАРАНТИН
Укрінформ
Православна Церква України не проводитиме традиційних спільних посвячень верби та великодніх страв у храмах та на прихрамовій території, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.

Про це йдеться у рішенні Синоду ПЦУ.

"Обираючи між повним закриттям храмів і забороною на проведення богослужінь, як це є зараз в багатьох країнах, та обмеженою карантинними приписами можливістю звершувати богослужіння – для блага повноти Помісної Церкви, турбуючись як про тілесне, так і про духовне здоров’я вірних і всього суспільства, розсудливим є прийняти останнє. З огляду на посилені заходи карантину Священний Синод Православної Церкви України ухвалив рішення щодо відзначення Страсної седмиці й Великодня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Синодом погоджено, що звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводитимуться, щоби не допускати скупчення людей.

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Водночас зазначається, що на підставі роз’яснень Національної поліції, з дотриманням вимог, у позабогослужбовий час не відмовлятимуть мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.

У малих населених пунктах (селах, селищах міського типу, у місцевостях з переважаючою індивідуальною забудовою) Синод ПЦУ доручив інформувати мирян щодо проведення освячення великодніх страв біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї, з дотриманням «соціальної дистанції»; при індивідуальному освяченні великодніх страв біля місць проживання вірних не допускати їхнього скупчення та контролювати дотримання загальних норм карантину.

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Крім того, Синод вирішив організувати, за домовленістю з відповідними закладами, завчасне (протягом днів Страсної седмиці) освячення великодніх страв у місцях їхнього виробництва та продажу, з проханням, щоби під час придбання віруючі були письмово інформовані, що їхні страви вже освячені православним священнослужителем.

"У разі, якщо миряни не мали можливості у жоден з перелічених способів отримати благословення верби, великодніх страв – дозволити мирянам в день свята в час після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах, окропити їх святою водою, адже вона освячується «щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душ і тіл, на зцілення пристрастей, на освячення домів і на всяку користь велику» (з Чину великого освячення води)", - проінформували в ПЦУ.

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Водночас Синод переніс відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Також у час до Великодня через оголошення, проповіді та у ЗМІ церква буде звертатися до членів родин осіб старшого віку або тих, хто піклується про них, подбати про те, щоби у день свята такі особи мали вдома освячені великодні страви і через дотримання норм карантину не залишилися без традиційної святкової трапези.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 7 квітня пообіцяв допомогти забезпечити трансляцію Великодніх богослужінь на телевізійних каналах та закликав українців згадати заповідь про любов до ближніх і не створювати небезпеку оточуючим.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні обмежувальні заходи було посилено.

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