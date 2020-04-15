У Новинського виявили коронавірус

Про це Новинський написав у Facebook.

"Відповідно до вимог МОЗ щодо перевірки контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат. Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми", - повідомив Новинський.

Він зазначив, що до повторного тестування лікарі поки що обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом.

"Щоб уникнути різноманітних чуток і спекуляцій, я вирішив оголосити про це сам. Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції", - зазначив депутат.

Новинський додав, що всі, з ким він контактував останнім часом, також пройдуть тестування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.