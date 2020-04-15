Із Києво-Печерської лаври госпіталізували одну монахиню та двох учнів семінарії – Кличко

У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії.

Про це під час брифінгу 15 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора в лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують", - сказав Кличко.

Він зазначив, що вчора госпіталізували з лаври одну монахиню та двох учнів семінарії. Також, за його словами, було здійснено забір зразків на ПЛР-тестування у 20 осіб із семінарії. Медики продовжуватимуть брати зразки на лабораторні дослідження.

Кличко додав, що за минулу добу зареєстровано один випадок захворювання на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, та три – в Іонінському монастирі.

У Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 61 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

У Києві всього зареєстровано 612 випадків коронавірусу.