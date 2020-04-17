В Україні зафіксували 4662 випадки коронавірусу, 501 - за добу
"Підтверджено 4 662 випадки COVID-19. Протягом 16 квітня отримано 501 повідомлення про нові підтверджені випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 125 людей, з них 66 чоловіків та 59 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%)", - йдеться у повідомленні.
На амбулаторному лікуванні перебуває 3 051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 611 осіб, з них 73 дитини.
Загалом 246 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Усього в Україні досліджено 47 096 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено в усіх областях України:
Вінницька обл. — 296 випадків (17 одужали);
Волинська обл. — 122 випадки (11 одужали);
Дніпропетровська обл. — 89 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 177 випадки (1 одужав);
Закарпатська обл. — 150 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 118 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 427 випадків (27 одужали);
м. Київ — 705 випадків (30 одужали);
Київська обл. — 253 випадки (16 одужали);
Кіровоградська обл. — 218 випадків (6 одужали);
Львівська обл. — 203 випадків (11 одужали);
Луганська обл. — 9 випадків;
Миколаївська обл. — 22 випадки;
Одеська обл. — 93 випадки;
Полтавська обл. — 41 випадок (4 одужали);
Рівненська обл. — 240 випадків (8 одужали);
Сумська обл. — 81 випадок (6 одужали);
Тернопільська обл. — 353 випадки (25 одужали);
Харківська обл. — 56 випадків (2 одужали);
Херсонська обл. — 51 випадок (5 одужали);
Хмельницька обл. — 38 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 137 випадків (7 одужали);
Чернівецька обл. — 759 випадків (25 одужав);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
Фото: CTK Photo